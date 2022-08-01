رئيس عام قبيلة السودان في العراق والعالم يدعو الى وأد الفتنة في العراق

بيان / رئيس عام قبيلة السودان

بسم الله الرحمن الرحيم

( وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ).

بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها بلدنا الحبيب في هذه الأيام، والتي عكستها الأزمة السياسية الراهنة، مما جعل الأغلبية من أبناء المجتمع العراقي في مواجهة خطر الفتنة التي لا تبقي ولا تذر ولا تصب في نفع أي طرف من الأطراف، وتهدد هذا البلد الجريح وشعبه الذي عانى الويلات في زمن النظام البعثي المجرم وكذلك في زمن الاحتلال البغيض، ذلك التهديد الذي لا يقتصر على مكوّن دون مكوّن أو طائفة دون طائفة، كما أنه يهدد جميع مؤسسات الدولة وسلطاتها الثلاث من دون استثناء، مما يجعل العراق وشعبة بصفة عامة والمكون الأكبر المتمثل بالطائفة الشيعية بصفة خاصة لقمة سائغة بيد القوى المعادية للعراق أعني الصهيونية والإرهاب ومن لف لفها.

وإذ تمثل عشيرتنا عشيرة السودان واحدة من العشائر العراقية الأصيلة التي كان لها مواقف مشرّفة في وأدّ الفتنة بين أبناء المجتمع العراقي، ولها الوقفات المعروفة في حل النزاعات بين مختلف أبناء هذا المجتمع، مع وقفتها في الذود عن بيضة الإسلام وحياض الوطن بوجه كافة التهديدات ودرء الأخطار المحدقة به، فإننا نعلن رفضنا التام لجميع لكل ما يؤدي إلى إدخال الشعب العراقي ولا سيما أهل الوسط والجنوب في الفتنة التي لاحت بوادرها، وندعو المرجعية الدينية العليا وجميع العشائر العراقية الأصيلة وكافة الأطراف السياسية والفاعليات الثقافية والاجتماعية إلى تسجيل الموقف المناسب في أبعاد شبح الفتنة وتداعياتها عن هذا الشعب المظلوم.

ولا شك أن عشائرنا العراقية الاصيلة قادرة على قول كلمتها بالخروج الى الشارع لإحقاق الحق وازهاق الباطل والحفاظ على مؤسسات الدولة ونظامها الديمقراطي وقطع يد من يريد سحب البساط من تحت جماهيرنا المحبة للعراق ارضاً وعرضاً ومقدسات.

الشيخ

محمد سعدون حاتم الصيهود

رئيس عام قبيلة السودان

في العراق والعالم