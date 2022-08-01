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رئيس عشائر بني زيد في العراق والوطن العربي يؤكد تمسكهم بالمرجعية الدينية وعلى راسها السيد السيستاني التي باركت بالدستور


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