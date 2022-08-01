رئيس عام قبيله بني اسد : نؤكد على التزامنا بعدم الانحياز لطرف دون الاخر، رهن اشارة مراجعنا العظام في النجف الاشرف

اصدر رئيس عام قبيلة بني اسد الشيخ ضاري ثعبان الخيون بيانا اكد فيه التزام القبيلة بعدم الانحياز لطرف دون اخر وهم رهن اشارة مراجعنا العظام في النجف الاشرف

وياتي بيان الخيون ردا على دعوة زعيم التيار الصدري للعشائر بالمشاركة بما يحصل داخل البرلمان والذي اعتبره بعض المحللين انقلابا على الدولة العراقية ومؤسساتها

وفيما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

صدق الله العظيم

يمر بلدنا الحبيب في هذا الوقت العصيب الذي يستوجب علينا التلاحم والترابط لدرء الفتنة ونحن في قبيلة بني اسد وسائر القبائل العربية الاصيلة نؤكد على التزامنا بعدم الانحياز لطرف دون الاخر، ونؤكد اننا رهن اشارة مراجعنا العظام في النجف الاشرف نقول ما تقول ونفعل ما تأمرنا به وماتراه هوه الصواب من اجل الوحدة الوطنية ومنع الاقتتال بين ابناء الشعب الواحد

الشيخ

ضاري ثعبان الخيون

رئيس عام قبيله بني اسد