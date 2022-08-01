مصدر في اللجنة التحضيرية لتظاهرات يوم غد : التيار الصدري عزل البرلمان ونحن سنعزل الحكومة الفاسدة

افاد مصدر في اللجنة التحضيرية لتظاهرات يوم غد ان التظاهرات التي ستنطلق يوم غد ليست ضد التيار الصدري

واوضح المصدر ان التظاهرات هي ضد الفاسدين في الحكومة والتيار عزل البرلمان ونحن يوم غد سنعزل الحكومة