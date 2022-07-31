امير قبيلة العبودة ينفي دعوته الدخول الى المنطقة الخضراء

نفى امير قبيلة العبودة الحاج حسين علي ال خيون في بيان له دعوته للدخول الى المنطقة الخضراء بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للعشائر للمشاركة في ما يحصل في البرلمان واكد الخيون ان القبيلة رهن اشارة المراجع العظام في النجف الاشرف

وفيما يلي نص البيان

بيان

بسم الله الرحمن الرحيم

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

يمر بلدنا الحبيب بوقت عصيب يستوجب التلاحم والترابط ودرء الفتنة ونحن في قبيلة عبودة وسائر القبائل العربية الاصيلة نؤكد على التزامنا بعدم الانحياز لطرف دون الاخر، رهن اشارة مراجعنا العظام في النجف الاشرف نقول ما تقول ونفعل ما تأمرنا به وننفي جميع الإخبار الزائفة حول دعوانا الى ابناء قبيلتنا بدخول الخضراء والتدخل في السياسة.

امير قبيلة العبوده

الحاج حسين علي ال خيون