بالصور : صنع في العراق 🇮🇶 مدفع التحدي.. اول مدفع يصنع في العراق بأيادي عراقية من قبل هيئة التصنيع الحربي

اعلن اليوم عن اول مدفع يصنع في العراق وبايادي عراقية من قبل هيئة التصنيع الحربي

وقال مصدر عسكري ان اسم المدفع هو مدفع التحدي وسيدخل الخدمة ليستخدمه الجيش العراقي بالقريب العاجل ان شاء الله