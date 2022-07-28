بالفيديو ... في حديث شيق الاستاذ في الحوزة العلمية بالنجف الاشرف الشيخ احمد الجعفري لا تنساقوا وراء القائد الجاهل

التعليقات

محمد الموسوي : جزاك الله تعالى خير جزاء المحسنين ... الموضوع :

السلام عليك يا حامل التوراة والإنجيل.

جبار الشمري : شكرا لك اخي وصديقي على هذا المقال الرائع والذي يدل على قمة الوعي للحالة العراقية التي أصبحت ... الموضوع :

بحبك يا علي تعلقت قلوبنا ..!

رافد الغزي : هذا المجرم احتفظ بصورته واني اقمت دعوة عليه في مركز شرطة الحرية وهو الذي فجر مفخخة بتاريخ ... الموضوع :

اللواء قاسم عطا يعلن عن اعتقال ارهابي كبير اعترف بصلته بشخصيات سياسية تتعاون مع الارهابيين لعرقلة عمل الحكومة

المهندسة بغداد : الحمد لله على اتمام النعمة وكمال الدين الاخوة في الوكالة والكتاب الكرام والقراء المحترمون ، مبارك عليكم ... الموضوع :

تهنئة من وكالة انباء براثا الى اتباع اهل البيت في بقاع العالم بمناسبة عيد الغدير الاغر

dhia taher : الاستاذ المحامي عبد الحسين الظالمي/ من بريطانيا اكتب اليك بعض الكلمات والحمد لله والعراق بخير برجاله الذين ... الموضوع :

حلف الشيطان..ودموع الفتيان..!

اجمل انشوده : سلام فرمنده ... الموضوع :

سلام فرمنده..تحية ايها القائد..

عقيل الامارة : تحية وسلام من محب الى استاذ ليس بالضرورة ان تكون وجهة نظركم المباركة هي كما طرحت بسلبية ... الموضوع :

لا تستنسخوا سلام فرمانده..!

dhia taher : استاذنا فهد الجبوري ومقالك على وكالة انباء براثا وانا مواطن عراقي مقيم في انكلترا قبل عشرون سنه ... الموضوع :

جونسون انتهى . ولكن هل سيسقط النظام الفاسد الذي صنعه ايضا ؟

فدا السلطاني : بالعكس كل دولة استنسختها بما يلائمها مع الحفاظ على الاهداف المرجوة والاهتمام بالشهداء والعلماء ... الموضوع :

لا تستنسخوا سلام فرمانده..!