الشيخ جلال الدين الصغير يزور مجموعة من الشهداء الابرار في وادي السلام بمحافظة النجف الاشرف

زار امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير مجموعة من الشهداء الابرار في وادي السلام بمحافظة النجف الاشرف

وقال سماحته عصر امس كان لنا فرصة وتوفيق لتجديد العهد مع شهدائنا الابرار في وادي السلام الذين شملتهم الرحمة الالهية في ان يسبقوا في ميدان الكرامة والعزة،

مشيرا الى انه كانت فرصة لاستعادة ذكرى الايام الخوالي وما انصرم من عمر في رفقة الدرب معا واسأل الله أن لا يحرمنا مما نالوه وان يختم حياتنا بمثل ما حظوا به من نعيم الشهادة والقتل في سبيله.

واضاف سماحته كانت دمعة وشوق عند جمال الشهداء ابي مهدي المهندس ومحمد رضا الجابري وابو ذر الخالصي وعز الدين سليم وابو محمد الطيب وعشرات غيرهم بالاضافة الى شهدائنا في سرايا انصار العقيدة وعاشوراء وسرايا الجهاد ولواء المنتظر ع واسدهم السيد داغر الموسوي وكريم الخاقاني وابي كميل الحمراني وعشرات غيرهم