مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي يعتذر عن قبول ترشيحه لرئاسة الوزراء

اعلن مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي عن اعتذاره عن قبول ترشيحه لرئاسة الوزراء

وقال الاعرجي في بيان له قبل قليل واطلعت عليه وكالة انباء براثا منذ 9 اشهر والعملية السياسية تشهد انسداداً أضر بمصالح الشعب والوطن .وايماناً مني بأن الوطن يستحق التضحية لذا اشكر لجنة الاطار الموقرة التي رشحت اسمي لمنصب رئاسة الوزراء

واضاف هنا اعلن اعتذاري عن قبول الترشيح مقدماً اسمى ايات الشكر والتقدير لكل ابناء الشعب العراقي والنواب والكتل السياسية التي اعلنت دعمها لنا ونأمل من الاخوة في الاطار ان يحسموا خياراتهم لما فيه مصلحة العباد والبلاد .