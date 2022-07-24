مواقع ابناء السفارات الحاقدة تتحدث عن الحالة الصحية لسماحة المرجع الاعلى السيد علي السيستاني

كما هو دأبهم في نشر الاحقاد والفرقة والتشتت نشرت بعض المواقع الاخبارية البعثية الداعشية الحاقدة ومواقع ابناء السفارات النتنة انباءا كاذبة حول الحالة الصحية للمرجع المفدى اية الله العظمى السيد علي السيستاني حيث تحدثت بوفاته اطال الله في عمره الشريف

ومع ان الموت علينا حق الا ان هذه المواقع الحاقدة قامت بنشر هذه الانباء الكاذبة منذ يوم امس لغرض اشغال الناس عن بعض القضايا المهمة

ونحن نقول لهم ان ابانا ومرجعنا اطال الله عمره بخير وصحة خاب سعيكم يا ابناء السفارات النتنة القبيحة ويا ارباب الفتن