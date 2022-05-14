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تاركا وراءه الفساد والارهاب وانعدام الخدمات ... الكاظمي مهرولا للمشاركة في مجلس عزاء خليفة بن زايد في الامارات


افاد مصدر صحفي ان رئيس مجلس الوزراء الوزراء المنتهية ولايته مصطفى عبد اللطيف مشتت حضر مجلس عزاء تأبين (خليفة بن زايد آل نهيان) في دولة الإمارات.

وقال مراقبون للشان العراقي ان ابن مشتت ترك وراءه ادارة الدولة وملفات الفساد الكبيرة وانعدام الخدمات في العراق وهرول للمشاركة في مجلس عزاء رئيس دولة لطالما اظهرت العداء لاغلبية الشعب العراقي وحاكت الكثير من المؤامرات ضده واشاعت الفوضى والعداء بين الفرقاء السياسيين العراقيين كان من ابرز المؤامرات التي حاكتها هي قضية تزوير الانتخابات الاخيرة وارسال خيرة ضباطها الى العراق وتشكيل قوة خاصة بعلم ابن مشتت داخل جهاز المخابرات العراقي حيث ارسلهم طحنون بن زايد للقيام بهذه المهمة الخبيثة . 

مشيرين الى ان جرائم الامارات بحق الاغلبية من الشعب العراقي كثيرة ابرزها تمويل وتجنيد العديد من السياسيين العراقيين مثل محمد الحلبوسي وغيرهم لصالحها كما قامت ايضا بارسال المخدرات الى العراق عن طريق البحر لتدمير الشباب العراقي وانتهاز فرصة سخطتهم وغضبهم على ما يجري في العراق .

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