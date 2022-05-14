بالفيديو ... نشيد سلام فرمانده الذي اغاض اعداء اهل البيت عليهم السلام

ننشر لكم نشيد سلام فرمانده الذي اغاض الكثير من اعداء الاسلام واعداء اهل البيت ويتناول النشيد الذي انشده الرادود الايراني الحاد ابو ذر روحي مع كوكبة من الاطفال وشعر كتبه حجة الاسلام الشيخ سعيد نعيمي كيفية السلام والدعوة الى الامام الحجة المنتظر ارواحنا وارواح العالمين له الفداء ويروي ايضا الاشتياق والعزيمة للظهور المقدس

وكان هذا النشيد موجه للاطفال الصغار الا انه لم يرق لاعداء اهل البيت واصبحوا ينتقدونه بكل قسوة

وذكر امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير خلال محاضرته المهدوية ابعاد هذا النشيد ووجوب نشر الثقافة المهدوية بين البراعم مشيدا بالقائمين عليه داعيا الى المزيد من هكذا نشاطات

نترككم مع هذا النشيد الجميل :

ترجمة النشيد الى اللغة العربية :