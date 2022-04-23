مصدر مطلع : الخنجر والحلبوسي والبرزاني يحاولون ارجاع الارهابي الطائفي طارق الهاشمي

افاد مصدر مطلع اليوم السبت ان خميس الخنجر ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني يحاولون ارجاع الارهابي الطائفي طارق الهاشمي

واوضح المصدر انه بعد ارجاع علي حاتم السليمان وقبلها الارهابي المختلس رافع العيساوي جاء الدور الى نائب رئيس الجمهورية السابق الارهابي الطائفي طارق الهاشمي كما ان هناك مساعي لاطلاق سراح الارهابي النائب السابق احمد العلواني الذي قام بقتل احد افراد القوات الامنية اثناء تنفيذ مذكرة القاء قبض بحقه

واكد المصدر إن “قضية إعادة المجرم طارق الهاشمي والعيساوي وعلي الحاتم وغيرهم من الهاربين خارج البلاد , إضافة الى اخراج وتبرئة احمد العلواني أساسها صفقة امارتية تركية هدفها التشكيك بالحكومات السابقة وفي القضاء العراقي “.

وأضاف، أن ” منفذو الصفقة مسعود البارزاني ومحمد الحلبوسي وخميس الخنجر حيث قام هؤلاء باعتبارها بتنفيذها ورقة أساسية للاتفاق مع الصدريين عند تشكيل تحالفهم الثلاثي”.