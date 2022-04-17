أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، القبض على 5 إرهابيين في كركوك.

وقالت الخلية في بيان إن "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت من إلقاء القبض على 5 إرهابيين في أماكن متفرقة من المحافظة ينتمون إلى فلول عصابات داعش الإرهابية - قاطع كركوك، ويعملون بما يسمى (ديوان الجند ضمن مفارز الدعم اللوجستي)".

وأضافت، أنه "تم تدوين أقوال المتهمين أصولياً وأحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل"