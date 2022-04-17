نواب البصرة يتفقون على مقاضاة الكاظمي وعدد من الوزراء والمسؤولين

كشف النائب عن محافظة البصرة احمد الربيعي، الاحد، عن اهم مقررات اجتماع نواب المحافظة، لافتا الى ان هناك اجماع على مقاضاة الكاظمي وعدد من الوزراء والمسؤولين في حكومته.

وقال الربيعي في بيان ان نواب البصرة عقدوا اجتماعاً للتداول في عدة ملفات مهمة تخص المحافظة ابرزها تأخير ترويج معاملات المتقاعدين وملف توظيف العلوميين والصناعيين فضلاً عن استضافة مدير شركة المصافي لمتابعة عمل الشركة وسبل الارتقاء به ، كاشفا عن اهم مقررات هذا الاجتماع وكالاتي :-

١- اتفق نواب البصرة على إقامة دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزيري المالية والصناعة ومدير هيأة التقاعد ومدير تربية البصرة لكونهم المتسببين بتأخير ترويج معاملات المتقاعدين في مديرية تربية البصرة والشركة العامة للبتروكيماويات .

٢- الاتفاق على رفع كتاب جماعي من قبل نواب البصرة الى رئيس الوزراء لمطالبته بتضمين توظيف المتظاهرين من خريجي كليات العلوم والصناعيين ضمن الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء ١٩٢ لسنة ٢٠٢١ .

٣- بعد استضافة مدير عام شركة مصافي الجنوب لمناقشة واقع الشركة وسبل تطويرها فقد طالب النواب المجتمعين بتحديد سعر معقول ومقبول للبرميل المُباع لشركة المصافي على ان يكون السعر ذاته لجميع المصافي .

٤- استمرار الاجتماعات لنواب المحافظة وتبني القضايا التي تهم المحافظة وشعبها الكريم.

٥- استكمال متطلبات رفع دعوى قضائية ضد وزارة المالية من أجل الحصول على مستحقات من البترودولار.