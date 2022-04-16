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تحرك نيابي لجمع تواقيع رافضة لاتفاقيات حكومة الكاظمي


 

 

كشف عضو مجلس النواب فراس تركي، السبت، عن جمع تواقيع نيابية لرفض الاتفاقيات الإستراتيجية والقرارات المهمة التي وقعتها حكومة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايتها، فيما شدد على الحكومة ضرورة الاهتمام باعمالها اليومية فقط.

وقال تركي في حديث ل /المعلومة/ إن “حكومة تصريف الاعمال لا تملك أي صفة دستورية أو قانونية في إقرار القوانين وعقد الاتفاقيات الإستراتيجية والملفات والقضايا المهمة والتي تخص الشارع العراقي”.

وأضاف، أن “أعضاء مجلس النواب بدأوا بجمع تواقيع لرفض كل الاتفاقيات والمشاريع التي وقعتها حكومة الكاظمي منذ تاريخ 7ـ10ـ2021 إلى يومنا الحالي، لأنها تجاوزت على المواد الدستورية والقانون العراقي”.

وأوضح عضو مجلس النواب أن “الاتفاقيات الموقعة مع دول الجوار محترمة، لكننا نرى أن الحكومة المنتهية ولايتها غير قادرة على عقد الاتفاقيات الدولية المهمة”، داعيا الحكومة الى “الاهتمام بتصريف الأعمال والتي تختص بشؤون اليومية والملفات التي تهم المواطن كالرواتب الموظفين والغذاء وبعض المستلزمات الضرورية في حياة المواطنين”.

وكان رئيس كتلة حقوق النيابية النائب حسين العامري قد دعا، الخميس، حكومة تصريف الأعمال والحكومة المقبلة إلى العمل على إنجاز ميناء الفاو الكبير وربط العراق بمشروع طريق الحرير الاستراتيجي، بدلاً من عقد اتفاقيات غير مجدية للعراق سواء مع الأردن أو مصر.

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تحرك نيابي لجمع تواقيع رافضة لاتفاقيات حكومة الكاظمي
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