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إحباط محاولة سرقة للأنابيب النفطية في البصرة


أعلنت مديرية شرطة الطاقة، السبت، عن إحباط محاولة سرقة للأنابيب النفطية في البصرة.

وقالت المديرية في بيان، إنه "حسب توجيهات المدير العام اللواء غانم الحسيني بمتابعة وملاحقة عصابات تهريب النفط ومشتقاته، وإشراف مباشر من قبل اللواء مصلح الخوام مدير شرطة نفط الجنوب، تمكنت مفارز الفوج السابع الذي يحمي حقول غرب القرنة 1 في محافظة البصرة من إحباط محاولة سرقة للأنابيب النفطية، حيث استطاعت القوة من إلقاء القبض على المتهم مع ضبط عجلته "شاحنة" أثناء محاولته الهروب".

وأضاف البيان أنه "تم ايداعه التوقيف وحجز العجلة داخل احدى مراكز شرطة النفط لعرضه على القضاء ومحاسبته وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

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