القبض على متهمين يوزعان منشورات تثير "الفتن الطائفية" في بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، إلقاء القبض على متهمين اثنين خلال قيامهما بتوزيع منشورات تثير الفتن الطائفية في بغداد.

وذكرت القيادة في بيان أن "قوة من الفوج الثالث اللواء الخامس في منطقة الحرية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين يقومان بتوزيع منشورات تسيئ إلى المعتقدات والمعارف الدينية في محاولة لبث الفتن الطائفية والتفريق بين المسلمين".

وأضاف البيان، أن المتهمين "تم تسليمهما مع المضبوطات التي بحوزتهما إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".