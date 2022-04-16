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التربية تكشف تفاصيل جديدة عن المنصة الإلكترونية


أعدت وزارة التربية خطة لتطوير التعليم الالكتروني خلال العام الدراسي المقبل، بعد نجاح تجربتها بهذا الشأن للعام الدراسي الحالي وتسجيل ثمانية ملايين طالب وتلميذ في البلاد بمنصات التعليم عن بعد.

وقال مدير التلفزيون التربوي بالوزارة احمد عادل المالكي للصحيفة الرسمية إن "عدد الطلبة المسجلين بمنصات التعليم عن بعد الالكترونية، بلغ ثمانية ملايين طالب وتلميذ من مجموع 13 مليوناً يمثلون جميع المراحل الدراسية، الابتدائية والمتوسطة والثانوية خلال الـ 14 أسبوعاً منذ بدء السنة الدراسية الحالية"، عاداً الرقم المتحقق "نجاحاً لتجربة التعليم الالكتروني في البلاد".

وكانت وزارة التربية قد استخدمت منصات التعليم الالكتروني عقب ظهور جائحة كورونا أوائل العام 2020، لمعالجة انقطاع الطلبة والتلاميذ عن الدوام بمدارسهم بعد تعليقه حضورياً انذاك بسبب الجائحة.

وأشار المالكي إلى "احتمالية زيادة أعداد مستخدمي المنصات المذكورة مع نهاية الفصل الدراسي الثاني وإكمال الخطة الدراسية للعام الحالي"، كاشفاً عن "إعداد خطة لتطوير التعليم الالكتروني العام الدراسي المقبل وستتم من خلالها معالجة بعض المشاكل التي ظهرت منذ تطبيقه وحتى الآن".

 

وأكد "إسهام التعليم الالكتروني بمعالجة الكثير من المشاكل التي واجهها الطلبة والتلاميذ من أجل إكمال المنهاج الدراسي، وبالتالي فهو مكمل لسلسلة التعليم الحضوري والدروس التي تلقاها الطالب مباشرة من المدرس أو المعلم، كما أنه حلقة وصل بين الطالب والهيئات التربوية لمراجعة المنهاج وحل التمارين أثناء تواجد الطلبة بمنازلهم".

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التربية تكشف تفاصيل جديدة عن المنصة الإلكترونية
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