وزير الكهرباء الأسبق يكشف عن حجم التدخلات الأميركية للتعاقد مع جنرال الكتريك

كشف وزير الكهرباء الأسبق لؤي الخطيب، الجمعة، عن حجم التدخل الاميركي في ملف توليد الطاقة بالعراق، مبينا ان السفارة الاميركية تمارس ضغوطا مباشرة تجاه الحكومة للتعاقد مع جنرال الكتريك.

وقال الخطيب في حوار متلفز ان “كان هناك املاءات من السفارة الاميركية للتعاقد مع شركة جنرال الكتريك“.

واضاف ان “ قطاع الطاقة في العراق يحتاج الى الاستقرار وان الكهرباء تحتاج يوميا 29 مليون لتر وقود وان حرق الغاز يعود للتلكؤ في استثمار مشاريع الطاقة“.

وتابع الخطيب ان “حكومة حيدر العبادي وقعت مذكرات تفاهم وليست عقود مع شركة سيمنس بسبب الضغوط الاميركية للتعاقد مع شركة جنرال الاميركية”.