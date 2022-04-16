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الاطار: لن نقبل برئيس وزراء يتحرك بـ”الكصوصة” او السكوت عن اقصاء المكون الاكبر


كشف النائب عن تحالف الفتح ضمن الاطار التنسيقي احمد الموسوي، الجمعة، عن رفض القوى السياسية ضمن الاطار القبول بشخصية تتولى رئاسة الحكومة تتحرك وفق الكصكوصة.

وقال الموسوي في  حوار متلفز ان ” التحالف الثلاثي بدأ بإرادة خارجية لإضعاف الإطار الشيعي  وتدمير البيت الشيعي باي طريقة”.

واضاف انني” أبرئ التيار الصدري من الفشل السياسي وأدواتهم الفاسدة لا تتناسب مع رؤية الإصلاح وان إقصاء طرف كبير من المكون الشيعي يجبرنا على قبول سلوك سياسي غير مقنع وفرض المعارضة”.

وتابع انه ” لا يوجد اعتراض على جعفر الصدر ولا يمكن القبول برئيس للوزراء يخضع للكصكوصة  وان العلاقات الخارجية العراقية تخضع لإرادة أمريكا ومتأكد من إن الكاظمي عميل للأمريكان”.

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الاطار: لن نقبل برئيس وزراء يتحرك بـ”الكصوصة” او السكوت عن اقصاء المكون الاكبر
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