سياسي كردي: شركة كار شريكة لفساد عائلة بارزاني

أكد عضو حراك الجيل الجديد ريبوار محمد، الخميس، أن شركة كار النفطية هي شريكة لفساد عائلة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

وقال محمد في حديث ل /المعلومة/، إن “جميع العقود النفطية والكهربائية وتجهيز محطات تالغاز تمنح لشركة كار، وهي نافذة لفساد عائلة بارزاني وتمرير صفقاتها”.

وأضاف أن “هذه الشركة نفذت مشاريع خصخصة الكهرباء في عدد من مناطق الإقليم لاستنزاف جيوب المواطنين، وهي المسؤولة عن ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير”.

وتوجه اتهامات لشركة كار بالفساد الإداري والمالي، خاصة في ظل الحديث عن تسلمها لمشاريع مهمة في المحافظات العراقية.