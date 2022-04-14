حقوق النيابية: على الحكومة انجاز ميناء الفاو بدل عقد إتفاقيات مشبوهة

دعا رئيس كتلة حقوق النيابية النائب حسين هاشم العامري، الخميس، حكومة تصريف الأعمال والحكومة المقبلة إلى العمل على إنجاز ميناء الفاو الكبير وربط العراق بمشروع طريق الحرير الاستراتيجي، بدلاً من عقد إتفاقيات غير مجدية للعراق سواء مع الأردن أو مصر.

وقال العامري، في بيان إن “مشروع خط النفط البصرة – ميناء العقبة غير مُجدٍ ولن ينفع العراق إقتصادياً رغم أن حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها عقد الإتفاقيات وبالمجالات كافة وما تقوم به يعّد خرقاً قانونياً ودستورياً”.

وأبدى العامري إستغرابه من “تعامل حكومة تصريف الأعمال بإزدواجية في العديد من المشاريع سيما الإقتصادية منها فهي في الوقت الذي تمنح فيه النفط بأسعار شبه مجانية إلى الأردن في إستنزاف لأموال وخيرات البلد تجد الحكومة تقوم برفع أسعار المواد الأولية للنفط الأبيض على أصحاب المعامل والمصانع والقطاع الخاص مايؤثر بدرجة كبيرة على فقراء الوطن”.

وأكد العامري أن “مبادرة الحزام وطريق الحرير مهمة بالنسبة للعراق حتى يتمكن من إعادة بناء البنى التحتية ومساعدته من الناحية الإقتصادية والتنموية ليكون فاعلاً في المنطقة”.

وأشار إلى أن “العراق يعّد محطة رئيسية في مشروع الطريق الدولي البحري والبري لطريق الحرير الذي يربط آسيا بقارتي أوروبا وأفريقيا لذا فأن إنشاء ميناء الفاو الكبير سيخدم الإقتصاد العراقي بدرجة كبيرة وسيخلق تطوراً هائلاً في قطاع الإستثمار ويوفر آلاف فرص العمل للعاطلين ويجعل من البصرة مناراً إقتصادياً في المنطقة”.