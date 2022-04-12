الشيخ همام حمودي : سبب استهداف المكون الشيعي لكونه أشد المناهضين للمشروع الصهيوني التطبيعي

دعا رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي الى تفعيل قانون تجريم الطائفية

واكد سماحته في بيان له ان سبب استهداف المكون الشيعي لكونه أشد المناهضين للمشروع الصهيوني التطبيعي، ولأن هناك من أغرته حالة الفرقة وعدم الاتفاق، ويدعو لوحدة الموقف والكلمة.

وقال سماحته ان حملات الاساءة للمكون الشيعي وعقائده ورموزه لا تقتصر على الصرخي واتباعه والجماعات المنحرفة بل هناك ايضا شخصيات بمواقع مسؤولة ومنابر اعلامية معروفة الهوية لا تتوقف عن الاساءة والتحريض وتهديد السلم الاجتماعي

واضاف سماحته لابد من تفعيل قانون تجريم الطائفية للجم ابواق الفتنة من اصحاب الاجندات الخبيثة ومحاسبة كل داع لفتنة ومسيء لطائفة اخرى مهما كان موقعه وصفته

وتابع سماحته يجب على الجميع تحديد موقفه وادانة هذه الممارسات حرصا على الوطن واستقراره مشيرا الى ان استهداف هذا المكون وبهذه الفترة بالذات انما لكون من اشد المناهضين للمشروع التطبيعي ولان هناك من اغرته الازمة وحالة التفرقة وعدم الاتفاق فظن ذلك ضعفا يبيح التطاول وهو ما يوجب التمسك بوصايا قادتنا ومراجعنا بان قوتنا بوحدتنا ووحدة كلمتنا وموقفنا وتلك مسؤولية الجميع