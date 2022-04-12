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أبطال جهاز الامن الوطني يلقون القبض على أول أمام جماعة تابع للصرخي والذي دعى وحرض على تهديم مراقد الائمة عليهم الصلاة والسلام


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بالصورة النائب عن الاطار التنسيقي على تركي يشارك مع الاهالي في اسقاط ما يسمى ظلما بجامع الصرخي في بابل .
بالتعاون من الاهالي ، مجاهدوا الامن الوطني ينفذون صولة في منطقة البياع لمجاميع تقوم بنشر منشورات تكفيرية لتهديم المراقد المقدسة .
الاطار التنسيقي يصدر بيان حول الانسداد السياسي والدعوة للتعاون، ورفض تجاوز الحكومة لصلاحياتها، وادانة الافكار المنحرفة
نماذج من التحريض والتطاول من قبل مرتزقة الصرخي باوامر منه لهدم مراقد اهل البيت عليهم السلام
أبطال جهاز الامن الوطني يلقون القبض على أول أمام جماعة تابع للصرخي والذي دعى وحرض على تهديم مراقد الائمة عليهم الصلاة والسلام
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