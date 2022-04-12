ابرار الشعب العراقي ينتفضون لائمتهم ويغلقون مراكز الفتنة والضلالة التابعة للضال الزنديق محمود الصرخي

انتفض ابرار الشعب العراقي في عموم البلاد نصرة لائمتهم عليهم السلام ردا على الهجمة الشنيعة التي قام بها الضال المضل الزنديق محمود الصرخي والدعوات المضلة التي انطلقت من مرتزقته لهدم مراقد اهل البيت عليهم السلام .

واوضح مراسل وكالة انباء براثا ان المنتفضين قاموا بالهجوم على مراكز الضلالة والكفر في مناطق متفرقة في العراق وكان ابرزها في البصرة والعمارة والناصرية وبغداد وبابل وغيرها من المدن العراقية حيث قاموا باغلاق هذه المراكز الاجرامية نصرة لائمة الهدى عليهم السلام بعد التطاول الشنيع عليهم من خلال هدم مراقدهم المقدسة

وبحسب مراسلنا ان اهالي كل مراكز الضلالة في عموم العراق وتسليمها الى الدولة

يذكر ان الضال المضل الزنديق الوهابي محمود الصرخي قد طالب اعوانه من المرتزقة بالدعوة الى هدم مراقد اهل البيت عليهم السلام خلال صلوات الجمعة التي اقاموها كذبا وزورا يوم الجمعة الماضي مما اثار استنكار وغضب الشارع العراقي المؤمن والمحب لاهل البيته عليهم السلام وكان رد قاصما لظهور الضالين المضلين المنحرفين من خلال الهجوم على مراكز الشر والرذيلة