قناة UTV تصدر بيانا عقب صدور مذكرة قبض بحق “ملا طلال”: تصعيدا غير مبرر

أصدرت قناة UTV الفضائية، اليوم الخميس، بيانا عقب صدور أمر قبض بحق الإعلامي إحمد ملا طلال والفنان إياد الطائي من قبل القضاء العراقي.

وقال مدير عام القناة علي عبد الأمير عجام، في بيان “تستغرب إدارة قناة UTV صدور قرار إلقاء قبض على الزميل أحمد ملا طلال؛ والفنان إياد الطائي من القضاء العراقي على خلفية قضية تتعلق بحرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي، وكان يمكن للقضاء أن يصدر ورقة تكليف بالحضور بدلا عن هذا الأمر، وفقا لتوجيه رئيس مجلس القضاء الأعلى الصادر في 11/ 8/ 2020 فيما يتعلق بقضايا النشر وكان كلا الزميلين سيحضران أمام القاضي بكل تأكيد”.

وأضاف “وفي الوقت الذي نتحفظ فيه على هذا القرار ونعده تصعيدا غير مبرر لقضية تتعلق بفقرة ناقدة ضمن برنامج (مع ملا طلال) حول الفساد في بعض المؤسسات العسكرية والأمنية، وهي قضية وجدت تفاعلاً، بل تضامناً شعبيا ومهنيا من أوساط صحافية وقانونية واسعة، نؤكد أن الزميل ملا طلال؛ وكل العاملين في مؤسستنا الإعلامية، على درجة عالية من المسؤولية لجهة احترام القضاء العراقي والثقة فيه، ولن يكون امتثالنا للوقوف أمامه سوى تأكيد على هذا الاحترام وتلك الثقة، مثلما نحن على كامل الثقة بمهنية خطابنا الإعلامي”.

وتابع عجام “لقد نجح القضاء العراقي في سوابق عديدة في الوقوف مع مبدأ حرية التعبير، وضد أية محاولة لتحجيمه أو تكميمه. على الرغم امن أن المدونة القانونية العراقية في هذا المجال ما زالت بحاجة إلى مراجعة تشريعية حقيقية. وكلنا ثقة بأن القضاء سينتصر هذه المرة أيضًا لحرية التعبير”.

وقررت هيئة الإعلام والإتصالات، في وقت سابق، تعليق بث برنامج “مع ملا طلال” الذي يعرض على القناة، على خلفية مشهد تمثيلي عن فساد وزارة الدفاع، اعتبرته الهيئة مسيئا للجيش العراقي،

وتوعدت وزارة الدفاع، مقدم البرامج أحمد ملا طلال والممثل اياد الطائي بالملاحقة القانونية بسبب المشهد التمثيلي.