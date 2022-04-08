الشيخ قيس الخزعلي يستعرض مع السفير الألماني أهم المستجدات السياسية

استعرض الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الخميس، مع السفير الألماني لدى العراق أهم المستجدات السياسية على المستويين العراقي والدولي.

وذكر مكتب الشيخ الخزعلي، في بيان ، أن “الأخير استعرض خلال استقباله السفير الألماني مارتن بيكر، أهم المستجدات السياسية على الساحة المحلية والإقليمية والدولية”.

وأكد الجانبان بحسب البيان على “ضرورة إحترام سيادة البلاد وإستقلالية القرار السياسي بعيداً عن أي تدخلات خارجية أو تجاذبات دولية”.

وأضاف، أن “ الشيخ الخزعلي شدد على أهمية تدعيم العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق وجمهورية ألمانيا الإتحادية وفتح آفاق التعاون الإقتصادي الذي يخدم مصالح الشعبين والبلدين الصديقين”.

وتابع البيان أن “السفير بيكر أثنى على الدور الإيجابي الذي يسعى إليه قادة الإطار التنسيقي لتسوية الخلافات السياسية في الداخل العراقي والمُضي بتشكيل حكومة قوية ترفع المستوى الإجتماعي والخدمي والأمني العراقي”.

ويعيش العراق أزمة سياسية حادة، منذ إعلان نتائج الانتخابات، بسبب الصراع ما بين قطبي المعادلة “الإطار التنسيقي” و”التحالف الثلاثي” حول الكتلة الأكبر وشكل الحكومة المقبلة.

وتسعى قوى الإطار التنسيقي إلى تشكيل “حكومة توافقية”، فيما يصر مقتدى الصدر بالمقابل على تشكيل “حكومة أغلبية”.