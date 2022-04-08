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القبض على 30 متسللا آسيويا أثناء محاولتهم دخول العراق


ألقت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس، القبض على ٣٠ متسللا من الجنسية الاسيوية حاولوا الدخول الى الاراضي العراقية بصورة غير رسمية من محافظة ميسان.

ذكر إعلام الوكالة، في بيان  “من خلال مهامها في مسك الحدود العراقية مع دول الجوار ومنع المتسللين وتجار الجريمة المنظمة من تنفيذ مأربهم تمكنت مفارز الوكالة من القاء القبض على ٣٠ متسللاً من الجنسية الاسيوية حاولوا العبور الى الاراضي العراقية بصورة غير شرعية عبر محافظة ميسان”.

وأشار إلى “إلقاء القبض ايضا على ٣ مهربين عراقيين المشتركين بعملية التهريب اعلاة”، مبينا أن “عملية القاء القبض تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص ومتابعة المهربين من خلال زرع عناصر داخلهم”.

وأكد البيان “إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المهربين والمتسللين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل”.

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