المعموري: الكاظمي متورط بتجويع محافظات الجنوب عبر سياسات بائسة

اكد رئيس اتحاد علماء المسلمين جبار المعموري، الخميس، بان الكاظمي متورط بتجويع محافظات الجنوب عبر سياسات خاطئة.

وقال المعموري في حديث لـ/ المعلومة/انه” تصلنا مناشدات كثيرة حول سوء الاوضاع المعيشة بسبب ارتفاع اسعار الخضر والفواكه في محافظات الجنوب بشكل كبير جدا بسب سياسات خاطئة لحكومة الكاظمي التي اباحت استيراد كل شي عبر منافذ كردستان لكنها تمنع كل شي عبر منافذ الجنوب”.

واضاف ان” الكاظمي متورط بغض النظر عن اتفاق سياسي واضح المعالم باعطاء منافذ كردستان بالاستيراد دون أي رقابة فيما تغلق منافذ الجنوب لتجويع الاهالي ودفعهم للفقر والعوز المادي بسبب لعنة الاسعار”.

واشار الى ان” الاتحاد بدء حراك شعبي من اجل اطلاق تظاهرات سلمية ضد حكومة الكاظمي بسبب سياساتها البائسة والفاشلة في ادارة اهم ملفات البلاد وعدم التعامل باطر عادلة ومنصفة مع الجنوب والوسط”.

وتعاني محافظات الجنوب والوسط من ارتفاع غير مسبوق في اسعار المحاصيل الزراعية بسبب اغلاق المنافذ الحدودية ىضد الاستيراد فيما الاوضاع تختلف في كردستان”