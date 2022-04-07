الأخبار

النائب علي شداد الفارس : مشاركة حكومة اقليم كردستان في مؤتمرات النفط والغاز الدولية تجاوز على صلاحيات الحكومة المركزية


وصف النائب "علي شداد الفارس" ما تقوم به حكومة اقليم كردستان من توقيع مذكرات تفاهم والمشاركة في المؤتمرات الدولية الخاصة بقطاع النفط والغاز بانه تجاوز على صلاحيات الحكومة الاتحادية" ، ’منتقدا’ في ذات الوقت صمت الحكومة المركزية على مثل هكذا تصرفات."

واضاف ’الفارس’ في بيان له حصلت وكالة انباء براثا على نسخة منه ان "مشاركة حكومة اقليم كردستان في المؤتمرات الدولية الخاصة بقطاع النفط والغاز وتوقيعها مذكرات تفاهم مع جهات دولية اخرى يعتبر تجاوز صريح على صلاحيات الحكومة المركزية" ، لافتا الى ’انه’ بصدد توجيه اسئلة نيابية لرئيس الوزراء لصمته غير المبرر حيال تصرفات حكومة الاقليم".

وتابع ’الفارس’ انه "يعول على الحكومة القادمة لاتخاذ اجراءات صريحة بحق حكومة اقليم كردستان لمنعها من الاستمرار بعمليات تصدير النفط وارغامها على الانصياع لقرارات المحكمة الاتحادية."

واشار ’الفارس’ الى "امكانية اتخاذ عقوبات كبيرة بحق حكومة الاقليم ومطالبتها بدفع تعويضات مالية الى حكومة المركز فيما لو اصرت على الاستمرار بعمليات تصدير النفط بمعزل عن الحكومة الاتحادية" .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المعموري: الكاظمي متورط بتجويع محافظات الجنوب عبر سياسات بائسة
محلل: أطراف سياسية تريد جعل الشيعة أقلية في العملية السياسية
النائب علي شداد الفارس : مشاركة حكومة اقليم كردستان في مؤتمرات النفط والغاز الدولية تجاوز على صلاحيات الحكومة المركزية
النائب زهرة البچاري : هذه المقابر هي بقايا الزمن الجميل الذي يتغنى به اصحاب النفس البعثي الاجرامي .
اليكتي يتهم البارتي بتقسيم الشيعة..ويؤكد: خرج عن البيت الكردي
الافراج عن رافع العيساوي بعد شهرين من احتجازه
مصيره التفكك..الفتح: خلاف الثلاثي على المناصب والوزارات ظهر منذ تأسيسه
مطالبات نيابية لكشف نتائج التحقيق بجريمة مطار بغداد
الفتح يتهم الكاظمي بممارسة حرب “شعواء” على أبناء الجنوب
نواب محافظة البصرة يمهلون حكومة تصريف الاعمال لغاية السبت القادم لفتح منفذ الشلامجة الحدودي .
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 79.62
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
منار العامري : بوركتم وبورك قلمكم ...
الموضوع :
الشباب ما بين الواقع والطموح
رياض البغدادي : جزاكم الله خير الجزاء شيخنا الجليل لقد افحمت الكثير من السياسيين الذين لم يكلفوا انفسهم في متابعة ...
الموضوع :
امرأة بعدل أمة من الرجال
محمد العراقي سويسرا : رمضان مبارك عليك سيدي الطيب الغالي المحترم إنشاء الله يارب العالمين اللهم عجل لوليك الفرج لبيك ياحسين ...
الموضوع :
نفحات قرآنية (20) 
احلام الخفاجي : حمى التسقيط في ميزان الظهور الشريف احلام الخفاجي مما لايخفى على احد ان المجتمعات العربية والمسلمة على ...
الموضوع :
شبابنا بين الواقع والموافع الى اين؟!  
ابو سجاد : لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أعلموا يا بشر . إن الله تعالى كرم بني ...
الموضوع :
لَيسَ الفَتى مَن يُقولُ كانَ أَبي
ابو راسم : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. هذا المقال به كميه هائلة من السب والشتم...يا مسلمين. المسلم ليس سباب ...
الموضوع :
أيها السياسيون العراقيون..عو واقع حالكم، وما يخبئة الإستعمار لكم
علي محمد الميالي : كل عراقي شريف وغيور ويخاف على بلده عليه أن يدعم نواب الإطار التنسيقي ويقف بالضد من كتل ...
الموضوع :
انضمام ثلاث قيادات “سنية” إلى الإطار التنسيقي
صوة العتره : (ال البعاج )بحث مفصل عن ذرية السيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام علي الهادي عليهم السلام/السادة ال ...
الموضوع :
سبع الدجيل  في ذكراه....
ابو زهراء : اعظم الله اجركم بهذه الذكرى الاليمة ولكن عزائنا أن الوالد رضوان الله عليه قد أنجب من يكمل ...
الموضوع :
في ذكرى رحيل اية الله الشيخ علي الصغير رضوان الله تعالى عليه
علي ادم محمد : مكتب السيد وزير الماليه المحترم اقدم شكوتي هذه املآ ان تحظى بالاهتمام لحلها قدر المستطاع انا متقاعد ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
فيسبوك