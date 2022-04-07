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النائب زهرة البچاري : هذه المقابر هي بقايا الزمن الجميل الذي يتغنى به اصحاب النفس البعثي الاجرامي .


متابعة / ظاهر العقيلي

قالت امين عام حركة بلادي الوطنية النائب المهندسة زهرة البجاري وعلى هامش اعلان وزارة الدفاع العثور على رفاة ضحايا الحر ب بين العراق وايران ان هذه المقابر هي بقايا الزمن الجميل والذي يتغنى به اصحاب النفس البعثي الاجرامي .

واضافت البجاري لازلنا نعيش سلبيات واهات الحرب العبثية للمجرم صدام وسياساته الرعناء والتي كبدت العراق الكثير واهلكت المال والعباد.

واكدت البجاري انه على المخلصين عدم السماح بعودة الحكم الاستبدادي تحت اي مسمى تضليلي وماكر.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع، الاربعاء، 2022، عن استخراج رفات 53 جندياً عراقيا وإيرا. نياً في 4 محافظات.

وذكر بيان صحفي للوزارة "إنه أستمراراً لعمليات الحفر المشترك مع الجانب الإيراني، للبحث عن المفقودين العراقيين والإيرانيين جرّاء ح رب الخليج الأولى 1980-1988، وإشارة الى مذكرتي التفاهم الموقعة بين جمهوريتي العراق وإيران الإسلامية عام 2008 للمدة من 20 شباط لغاية 13 آذار 2022، وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قامت وزارة الدفاع ممثلة بالدائرة القانونية - مديرية حقوق الإنسان، باستخراج (29) رفاتاً لشهداء عراقيين من ضمنها (3) من معلومي الهوية، و(24) رفاتاً إيرا. نية من ضمنها (11) رفاتاً من معلومي الهوية، في قواطع عمليات كل من (البصرة، ميسان، واسط وديالى)".

وأضاف "تم إيداع الرفات في مستودعات حفظ الرفات في شعبة استلام وتسليم الشهداء في البصرة، تمهيداً لنقلها الى الطب العدلي في العاصمة بغداد، لإكمال الفحوصات الطبية ..

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النائب زهرة البچاري : هذه المقابر هي بقايا الزمن الجميل الذي يتغنى به اصحاب النفس البعثي الاجرامي .
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