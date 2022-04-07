الافراج عن رافع العيساوي بعد شهرين من احتجازه

اعلن مصدر مسؤول في حكومة محافظة الانبار ، الخميس، الافراج عن وزير المالية السابق رافع العيساوي بكفالة مشروطة بعد شهرين من احتجازه بتهم تتعلق بملفات فساد مالي واداري اثناء تسلمه المنصب.

وقال المصدر ان “محكمة التمييز افرجت اليوم عن وزير المالية السابق رافع حياد العيساوي الموقوف حاليا في احدى سجون بغداد بكفالة مالية”.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” العيساوي مازال موقوفا بانتظار وصول قرار الحكم الى المحكمة التي حكمت عليه بالسجن لمدة عامين على خلفية قرض زراعي لاحد المستفيدين خارج الضوابط والصلاحيات”.

وفي سياق متصل اكد مصدر مطلع في محافظة الانبار ان” عملية احتجاز العيساوي واعتقاله تعود الى صراعات سياسية بين الحلبوسي وخصومه على زعامة المكون واقصاء كل من يحاول الانفراد بالقرار”.

يشار ان قوة امنية اعتقلت وزير المالية السابق رافع العيساوي قبل شهرين تقريبا اثناء تواجده في بغداد وايداعه سجن الاعظمية في بغداد بتهم تتعلق بملفات فساد مالي واداري.