مصيره التفكك..الفتح: خلاف الثلاثي على المناصب والوزارات ظهر منذ تأسيسه

أكد عضو تحالف الفتح محمود الحياني، الخميس، أن خلاف التحالف الثلاثي بدأ منذ الجلسة الأولى حول توزيع المناصب والوزارات واللجان، فيما أعتبر تفكك الثلاثي قادم لا محال بعدما تأسس وبني على اساس المصلحة الخاصة.

وقال الحياني في حديث ل /المعلومة/، إن “التحالف الثلاثي تأسس وتشكل على اساس المصالح الخاصة، ومحاولة التفرد بالرئاسات الثلاث، ومصيره التفكك”، مبيناً أن “كل القوى المنضوية تحت التحالف لديها نزعة السطوة على السلطات”.

وأضاف، أن “كتلة الثبات الوطني المنضوي تحتها الإطار التنسيقي والقوى المتحالفة معه، بدأت يومًا بعد يوم بتزايد أعدادها والوثوق بها لانها غلبت المصالح العامة على اساس المصلحة الشخصية عكس التحالفات الأخرى “، مؤكداً أنه “رغم المحاولات السياسية التي عملت على تجزئة الثبات، لكنها فشلت وبقى متماسكا وثابتًا”.

وأوضح عضو تحالف الفتح أن “الصراع حول الحصول على السلطة ورأس السلطة نزعة موجودة لدى الحلبوسي والتيار، وحتى الديمقراطي الذي يحاول الاستحواذ على رئاسة الجمهورية والانفراد بها والتي هي من حق الاتحاد الوطني”، لافتًا الى أن “الحلبوسي منذ الدورة السابقة عمل بمختلف الطرق على ممارسه نفوذه وفرض سيطرته على رئاسة البرلمان والمحافظات الغربية”.

وتابع الحياني، أن “صراع الثلاثي بدأ واضحا منذ جلسة مجلس النواب الأولى والخلاف حول توزيع المناصب، والمغانم، والوزارات، واللجان، والذي ظهر بشكل واضح من خلال بياناتهم وردود أفعالهم”، مشيرًا الى أن “تصدع الثلاثي قادم لا محال”