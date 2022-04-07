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مطالبات نيابية لكشف نتائج التحقيق بجريمة مطار بغداد


طالب النائب احمد فواز، الخميس، الحكومة والجهات المعنية بالكشف عن نتائج التحقيق باغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني.

وقال فواز في تصريح ل / المعلومة /، إن “الحكومة تواصل سياسية التسويف والمماطلة وعدم الكشف عن نتائج التحقيق باغتيال قادة النصر “.

وأضاف، أن “حادثة مطار بغداد جريمة لا يمكن السكوت عنها أو عدم المطالبة بالكشف عن اجراءات التحقيق”.

وأشار إلى أن “انشغال القوى السياسية بتشكيل الحكومة عرقل متابعة هذا الملف”، مؤكدا أن “جريمة مطار بغداد زادت من معنويات مقاتلي الحشد الشعبي في الدفاع عن الوطن والمقدسات “.

واتهم النائب عن الإطار التنسيقي رفيق هاشم الصالحي في وقت سابق حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي بمواصلة سياسية المماطلة والتسويف بكشف ملابسات اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس والجنرال والجنرال قاسم سليماني.

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مطالبات نيابية لكشف نتائج التحقيق بجريمة مطار بغداد
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