الفتح يتهم الكاظمي بممارسة حرب “شعواء” على أبناء الجنوب

أتهم تحالف الفتح ، الخميس، حكومة تصريف الاعمال بالمشاركة في عملية قمع وتجويع أبناء وسط العراق وجنوبه من خلال الممارسات العنيفة التي تمارس ضدهم، فيما طالب الحكومة بضرورة ان تكون أكثر إنصافا واحتراما للشارع الجنوبي.

وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي في حديث ل / المعلومة /، إن “الحكومة الاتحادية اعتادت الكيل بمكيالين في جميع مفاصلها، حتى وزارة التجارة التي تمنع المنافذ الجنوبية من الاستيراد بينما تعطي الأذن لمنافذ الخارجية الشمالية لاستيراد ما تشاء وبوقت الذي تشاء وبأي شيء تريده”.

وأضاف، أن “الحكومة الكاظمي تمارس حرب شعواء على أبناء المحافظات الجنوبية والوسطى، الذين يستنفذون كل طاقتهم لأجل البلاد”، لافتا إلى أن “النفط والعمل والدماء من الجنوب، لكن الخيرات تصل إلى اقليم كردستان الذي أصبح المورد الرئيسي للعراق”.

وأوضح عضو تحالف الفتح أن “الحكومة الحالية قد تكون مشاركة في القمع الحاصل والتجويع في الجنوب بالخطأ الجسيم الذي ارتكبته، والسماح للإقليم بالسيطرة على ملف الاستيراد”، مطالبا الحكومة بـ”ضرورة أن تكون أكثر إنصافا واحتراما وتقديرا مع أبناء الوسط والجنوب الذين يضحون بكل شيء لأجل أن يبقى العراق عزيزاً”.