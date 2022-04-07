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نواب محافظة البصرة يمهلون حكومة تصريف الاعمال لغاية السبت القادم لفتح منفذ الشلامجة الحدودي .


متابعة / ظاهر العقيلي

امهل نواب محافظة البصرة حكومة تصريف الاعمال العراقية يوم السبت القادم كفترة نهائية لفتح منفذ الشلامجة الحدودي مع ايران .

وجاء في كتاب وجهه النواب الى هيئة المنافذ الحدودية بعد استنفاذ جميع الاجراءات القانونية والدستورية والمخاطبات الرسمية لفتح منفذ الشلامجة الحدودي الا ان وزير الزراعة وبعض المسؤولين يرفضون ذلك توهما منهم بان اهالي محافظة البصرة لا يعلمون بفسادهم ومنحهم موافقات لشركات خاصة مقابل رشى او نسب او دعم للمنافذ الحدودية في اقليم كردستان .

وستكون اخر موعد الى يوم السبت القادم لفتح منفذ الشلامجة لدخول البضائع والمواد الغذائية والا سيتم فتحه رغما عنهم ولن نسمح بتجويع الجنوب .

ووقع الكتاب المذكور كلا من النائب المهندس عدي عواد والنائب الحاج رفيق الصالحي والنائب السيد علاء الحيدري والنائب المهندسة زهرة البچاري والنائب الحقوقية انتصار الموسوي .

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