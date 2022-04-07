نواب تحالف الفتح في البصرة يصدرون بيان بخصوص بيع محطات البصرة إلى شركة كار الكردية .

متابعة / ظاهر العقيلي

اصدر نواب تحالف الفتح في محافظة البصرة بيانا مهما بخصوص بيع محطات البصرة الى شركة كار الكردية .

وجاء في البيان نحذر بشدة من سياسة مصادرة الحريات وتكميم الافواه وان الاساليب الديكتاتورية والتي ينتهجها بعض الساسة من تلاعب بقوت الشعب وقطع الارزاق ماهي الا استهتار واضح لابد من كبح جماحه .

واضاف البيان ان التعسف ضد كلمة الحق يمثل المشروع الممنهج الذي تقوم به حكومة تصريف الاعمال ببيع محطة كهرباء شط البصرة وبعدها محطة كهرباء الرميلة الغازية الى شركة كار الكردية والتي لها باع طويل في سلسلة العلاقات الاسرائيلية والتي طالما كان لها السيطرة على اغلب الاستثمارات والمشاريع في الجنوب مستغلة غطائها الحكومي من القادة الكرد والذي يدعمهم قرار حكومة الكاظمي .

ودعا البيان جماهير البصرة وعشائرها الشجعان الى مساندة نواب تحالف الفتح في البصرة للوقوف بوجه الاطماع الكردية التي تهرب نفط العراق الى أسرائيل حسب ما ذكره البيان .