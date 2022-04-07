السوداني يدعو الى ضغط شعبي لحث الحكومة على توقيع اتفاقية شراكة ستراتيجية مع الصين وانجاز ميناء الفاو .

متابعة / ظاهر العقيلي

اكد أمين عام تيار الفراتين النائب محمد شياع السوداني (رئيس الفريق التفاوضي لتنفيذ مشروع ميناء الفاو) ان توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية اقتصادية مع الصين وتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير بمواصفاته الاصلية سيمثل حلا واقعيا لانقاذ العراق من وضعه الماساوي الحالي وينعش الاقتصاد مما يوفر آلاف فرص العمل وبالتالي سيحسن من وضع المواطن.

وطالب السوداني خلال استضافته في الندوة الموسعة التي اقيمت على قاعة ( الادريسي) بجامعة بغداد وتحت شعار (طريق الحرير ، خطوات واثقة من اجل عراق مزدهر) ان تكون هناك ارادة سياسية وطنية واضحة المعالم لحسم هذا الموضوع الحيوي بدلاً من تسويفه وتميعه بمبررات غير واقعية وغير مقبولة، مؤكدا اهمية الضغط الشعبي لمطالبة الحكومة بالاسراع في توقيع إتفاقية مع الصين ودخول العراق في مبادرة الحزام والطريق .

الندوة جرت بمشاركة العديد من النواب والاختصاص وتم فتح باب النقاش للمشاركين في الندوة وتم اغناء الموضوع من جميع جوانبه.

وفي ختام الندوة التي صدرت عنها العديد من التوصيات تم توزيع الشهادات التقديرية على المشاركين في الجلسة النقاشية.