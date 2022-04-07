الفتح: المنافذ الحدودية تنذر بـحراك احتجاجي واسع في الوسط والجنوب

طالب النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي، الخميس، الحكومة الاتحادية بتحمل مسؤولياتها في قضية السيطرة على المنافذ الحدودية وعدم التعامل بازدواجية، محذرا من حراك احتجاجي واسع في محافظات الوسط والجنوب.

وقال الخزعلي في تصريح ل/المعلومة/، ان ” الحكومة المركزية، تتعامل بازدواجية في عدد من الملفات من بينها المنافذ الحدودية والثروات النفطية في محافظات الوسط والجنوب، حيث تحكم سيطرتها المطلقة عليها على العكس تماما مع اقليم كردستان”.

واوضح، ان “حكومة بغداد تجامل اقليم كردستان فيما يخص المنافذ الحدودية الرسمية وغير الرسمية والايرادات النفطية التي بقيت عاجزة في الحصول عليها طيلة السنوات الماضية”.

واضاف الخزعلي، انه “لا يوجد هناك توزيع عادل للثروات النفطية وغير النفطية ما بين محافظات الوسط والجنوب واقليم كردستان”.

واشار االى ان” هناك صمت عجيب من قبل اغلب المسؤولين الذين يمثلون محافظات الوسط والجنوب تجاه قرارات الحكومة المركزية التي اضرت بالمواطن الفقير”