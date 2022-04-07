مسؤول: الحلبوسي يهمين على صندوق اعمار المدن المحررة

اكد مسؤول حكومي سابق، الخميس، ان الحلبوسي يهمين على صندوق اعمار المدن المحررة.

وقال عضو مجلس ناحية كنعان السابق(30كم شرق بعقوبة) جمال احمد في حديث لـ/ المعلومة/،ان” صندوق الاعمار انشى لغاية محددة وهو رفع ركام جرائم داعش واعمار المدن لكنه للاسف اصبح خاضع للهمينة السياسية بشكل واضح في السنوات الاخيرة”.

واضاف ان “صندوق الاعمار خاضع لهمينة الحلبوسي وكل مشاريع المدن المحررة بدون عدالة وانصاف وهناك مساومات والمشاريع تنفذ وفق مبدا الاجتهادات من قبل المقربين من حزب الحلبوسي لافتا الى ضرورة اعادة النظر في صندوق الاعمار وجعله بعيدا عن الضغوط والادوات السياسية لاي جهة”.

واشار الى ان “هناك مدن لم تنصف في خطط صندوق الاعمار رغم انها مدمرة سواء في ديالى او غيرها لانها ليست مقربة من احزاب متنفذة”.

وتوجه لصندوق الاعمار انتقادات لاذعة بسبب همينة الحلبوسي ومقربين منه وفق اراء ساسة ونواب”