البجاري: الحكومة تحارب مناطق الوسط والجنوب بغلق المنافذ

اكدت النائبة عن محافظة البصرة، زهرة البجاري، الخميس، ان الحكومة المركزية، اعلنت الحرب على مناطق الوسط والجنوب من خلال الاصرار على غلق المنافذ الحدودية في ظل ارتفاع كبير تشهده الاسواق المحلية.

وقالت البجاري في حوار متلفز ان “غلق المنافذ الحدودية وارتفاع أسعار المواد الغذائية يأتي في ظل عدم تشجيع وتطوير المنتج المحلي “.

واشارت الى ان “ارتفاع اسعار المواد الغذائية والخضروات وغلق المنافذ تسبب بتذمر شعبي كبير في محافظات الوسط والجنوب”.

وطالبت البجاري بـ”ايجاد خطة مدروسة لدعم المنتج المحلي بعيدا عن قرار اغلاق المنافذ الحدودية الذي انعكس بالسلب على المواطن”.