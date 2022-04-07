الحشد الشعبي يدمر نفقاً سرياً لداعش الارهابي غربي الانبار

اعلن مصدر امني في قيادة عمليات الحشد الشعبي بمحافظة الانبار ، الخميس ، عن تدمير نفق سري لعناصر عصابات داعش الاجرامية بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق غربي الانبار .

وقال المصدر ان ” قوة امنية من الحشد الشعبي نفذت عملية امنية اقتحام استهدفت مناطق مختلفة من قضاء هيت غربي الانبار، تمكنت من خلالها من تدمير نفق سري تحت الارض “.

واضاف ان “النفق يستخدم كمضافة لعمليات اختفاء عناصر التنظيم الاجرامي وموقع انطلاق لمهاجمة القطعات العسكرية المتمركزة في المناطق الغربية ،

مبينا ان” عملية تدمير النفق جاءت وفق معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من تدمير الهدف دون تسجيل اي اصابات في صفوف القوات الامنية والمدنيين”.

يشار الى ان القوات الامنية تقوم بين الحين والاخر بعمليات استباقية لمطاردة فلول مجرمي داعش واماكن اخفاء اسلحتهم “