النائب عن محافظة نينوى وعد القدو : مكاتب الاحزاب تمنح مشاريع نينوى مقابل الحصول على 14% من مبالغها

كشف النائب عن محافظة نينوى وعد القدو، عن وجود مساومات بين مكاتب احزاب متنفذة في اربيل ومقاولين عاملين في محافظة نينوى، لافتا الى ان المكاتب تشترط على المقاولين او الشركات المنفذة الحصول على 14 بالمئة من المبالغ مقابل منحها المشاريع.

وقال القدو لـ /المعلومة/، ان “هناك اطراف سياسية من بينها حكومة الاقليم لاترغب باستمرار عجلة الاعمار في محافظة نينوى وخصوصا مدنها المدمرة وجسورها ومستشفياتها”.

واضاف ان “هناك فساد كبيرة في محافظة نينوى فيما يتعلق باعادة صيانة وتأهيل المناطق المحررة والبنى التحتية، حيث تسيطر عليها اطراف سياسية بحيث حصلت على 14 بالمئة من اجمالي المبالغ المخصصة لمشاريع الاعمار”.

وبين ان “هناك مكاتب لاحزاب سياسية متنفذة موجودة في اربيل تعمل على مساومة الشركات او المقاولين المنفذين للمشاريع في نينوى بحيث يحال المشروع للذي يدفع النسبة المذكورة لصالح مكاتب هؤلاء المسؤولين، والامر ليس بجديد وانما اصبح عرفا في محافظة نينوى”.