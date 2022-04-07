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الحلبوسي يشهر سلاح الحشد العشائري صوب الصدر ويهدده بانهاء الشراكة


كشف مصدر سياسي مطلع، الاحد، عزم قيادات عشائرية سنية بارزة تهيمن على الحشد العشائري في الانبار عقد مؤتمر لدعم تحالف السيادة، مبينا ان المؤتمر سيدعو الى انهاء الشراكة مع مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في حال استمرار الخلاف بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه حاكم الزاملي.

وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قيادات في تحالف السيادة تجري اتصالات مع شيوخ عشائر تسيطر على الحشد العشائري في الانبار لعقد مؤتمر عشائري خلال الايام القليلة المقبلة”.

واضاف ان “المؤتمر العشائري ستحضره معظم قيادات الحشد العشائري وستعلن مساندتها التامة لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في ازمة الصراع حول صلاحيات رئاسة البرلمان مع نائبه حاكم الزاملي”.

واشار المصدر الى ان “ابرز التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر هو مطالبة زعيم التيار الصدري بانهاء صراع حاكم الزاملي مع الحلبوسي بشأن صلاحيات الرئاسة او مطالبة الاخير الانسحاب من التحالف الثلاثي والتوجه الى تحالفات جديدة تضمن البقاء في السلطة”.

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الحلبوسي يشهر سلاح الحشد العشائري صوب الصدر ويهدده بانهاء الشراكة
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