أول تعليق نيابي بعد انتهاء المدة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية

اكد النائب عن الاطار التنسيقي رفيق الصالحي , الأربعاء , انه لا توجد بوادر لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة الدستورية اليوم.

وقال الصالحي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اغلب النواب ليست لديهم فكرة بشان الالية القانونية والدستورية في حال عدم عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية”، مبينا أنه “يجدر برئاسة مجلس النواب اصدار بيان بشان ذلك”.

وأضاف الصالحي، أن “الحراك السياسي بين القوى السياسية مازال مستمرا الا انه لم يكشف عما تم التوصل اليه” .