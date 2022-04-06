الفتح: سجالات الحلبوسي والزاملي بداية تفكك التحالف الثلاثي

رجح القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، الاربعاء، تفكك التحالف الثلاثي، اثر الخلافات بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه حاكم الزاملي.

وقال عبد الهادي في حديث لـ /المعلومة/ إن “العلاقة بين الحلبوسي والزاملي مؤخرا وتراشق البيانات بينهما دليل بان التحالف بينهم هو مصالح وليس مبادئ وبدأت الاشكاليات تبرز مع اول اختبار”.

واضاف، ان “تفكك التحالف الثلاثي قادم لامحالة وربما اقرب مما توقعناه”، مؤكدا بان “الحلبوسي اراد التفرد وان يكون رجل المرحلة وهذا لن يقبل به التيار الصدري ما قاد للتوتر الاخير”.

واشار الى ان “التحالف يعاني من اشكاليات كبيرة وعميقة وغير منسجم بين قواه السياسية والتوتر الاخير بين الحلبوسي والزاملي هو البداية المعلنة لتوترات ربما تأخذ اطار اعلى في الايام المقبلة”.

وكانت العلاقة بين الحلبوسي ونائبه الزاملي شهدت توترا في الايام المقبلة هو مبدا هيئة الرئاسة وصلاحيات كل منهما في اتخاذ القرارات