اكد مصدر امني ، الاربعاء، ضبط اخطر وكر داعشي في زور ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوة قتالية من الفرقة الاولى للجيش العراقي توغلت لاكثر من 13 كم في زور شيخ بابا قرب ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) ونجحت من ضبط اخطر وكر داعشي ضمن كميات كبيرة من الاعتدة والمتفجرات بينها 20 جهاز تفجير للعبوات الناسفة”.

واضاف ان “الوكر كان مصدر تهديد مباشر لحياة اكثر من 14 الف نسمة هم سكان قرى شيخ بابا ومحيطها لافتا الى ان داعش الارهابي اعتمد على براميل مدفونة تحت الارض في اخفاء الاعتدة والمتفجرات التي كانت جاهزة للاستخدام في اعمال اجرامية”.

وكانت الاجهزة الامنية في ديالى احبطت خلال الاشهر الماضية العديد من مخططات داعش الاجرامية من خلال عمليات نوعية”