الخدران: اعادة الانتخابات ستفقد “التحالف الثلاثي” نصف مقاعده

اكد القيادي في الاطار التنسيقي عدي الخدران، الاربعاء، ان اعادة الانتخابات ستفقد لتحالف الثلاثي نصف مقاعده.

وقال الخدران في حديث لـ/ المعلومة/،ان” حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة يراها البعض صعب وهناك جدل حيالها من قبل كل القوى السياسية لكن راي الشخصي انها ستكون بداية لاعادة البوصلة الى مسارها الحقيقي لان الانتخابات الماضية حصل فيها تزوير قادته الامارات وكان الهدف منه اقصاء الاطار التنسيقي بكل قواه السياسية واضعاف البيت الشيعي”.

واضاف، ان “الانتخابات لو تم اعادتها فسيفقد التحالف الثلاثي نصف مقاعده لامحالة مؤكدا بان الاطار حصل في الانتخابات الاخيرة اكثر من مليوني صوت وهو الكتلة الاكبر وجمهوره ثابت ومؤمن بخطوات قادته لافتا الى اعادة الانتخابات ربما ستكون خيار مهم لو لم تنجح مساعي معالجة الانسداد السياسي في البلاد”.

ويعاني العراق من انسداد سياسي بسبب محاولات التحالف الثلاثي اقصاء الاطار التنسيقي