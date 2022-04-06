مركز دراسات: تشظي التحالف الثلاثي امر محتوم

أعتبر مدير مركز الاتحاد للدراسات، محمود الهاشمي، الأربعاء، الأزمات والخلافات التي تحدث داخل إدارة مجلس النواب بأنها تنذر بتشظي التحالف الثلاثي، فيما أكد أن تشكيل الثلاثي كان الهدف الأساسي منه هو التفرد بالسلطات.

وقال الهاشمي في حديث ل / المعلومة /، إن “التحالف الثلاثي المنضوي تحته التيار الصدري وتحالف السيادة، بالاضافة الى الديمقراطي الكردستاني كان الهدف الأساسي من تأسيسه وتشكيله هو التفرد بالرئاسات الثلاث، دون بقية الكتل الأخرى، وهذا غير متطابق مع اعراف العملية السياسية في البلد”.

وأضاف، أن “الثلاثي لم يسوق نفسه كراعٍ لبرنامج بقدر تمسكه بالاعلان عن الاغلبية الوطنية دون تفسير واضح لهذا العنوان”، مؤكدا أن “قرار المحكمة الاتحادية واشتراط حضور الثلاثين لانتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء اوقف مشروع الثلاثي بالسيطرة والتفرد على السلطات”.

وأوضح الهاشمي أن “ما يحدث الان من ازمات ومشاكل داخل ادارة مجلس النواب بين الحلبوسي والزاملي حول هيئة الرئاسة تنذر بتشظي الثلاثي، وهو امر محتوم ان لم يكن اليوم سيكون غداً”، لافتاً الى أن “الثلاثي لا تربطه مشتركات ثابتة بين كتله، أنما مصالح شخصية تريد تحقيقها على حساب باقي الكتل”.ا